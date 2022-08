A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) assinaram, na manhã desta sexta-feira, 19, o novo acordo coletivo que beneficiará mais de 800 trabalhadores da instituição. Entre as cláusulas do documento, está a implementação do novo piso salarial para os profissionais da enfermagem, com previsão de pagamento já no mês de setembro.

A aprovação da lei nº 14.434/2022, que institui o novo piso salarial da enfermagem, determinou que trabalhadores contratados em regime celetista, como os do Igesac, devem ter os vencimentos alterados de imediato. Para os servidores do quadro efetivo do Estado, o aumento se dará a partir de 2023.

Representantes dos sindicatos de saúde participaram da solenidade e destacaram que o novo acordo inclui demandas que as categorias reivindicam já há algum tempo. Foram definidas, além do piso salarial da enfermagem, questões como jornada de trabalho, formato de plantões, extras, controle de jornada e demais verbas de todas as categorias.

“É uma negociação que já vínhamos fazendo, concluímos agora, após alguns meses. São ganhos para os nossos trabalhadores. Fechamos a questão do piso salarial e vamos começar a pagar no próximo mês. É um trabalho em conjunto aos sindicatos e o Igesac para trazer melhorias para nossa população”, ressaltou a secretária de Saúde, Paula Mariano.