Convenções definem os candidatos a governador e senador no Acre

A Federação da Esperança no Acre, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV) anunciou o nome de Jorge Viana e Marcus Alexandre candidatos a governador e vice do Acre nestas eleições. A candidata a senadora é Nazaré Araújo.

Ao todo, a federação conta com 25 candidatos ao cargo de deputado estadual, sendo que destes, 18 são do PT. Ao cargo de deputado federal a Federação da Esperança colocará nove nomes na disputa sendo cinco candidatos pelo PT, dois pelo PC do B e dois pelo PV.

Já o Progressistas referendou o nome de Gladson Cameli candidato à reeleição no governo do Estado com Mailza Gomes de vice. Ney Amorim é o candidato a senador.

O União Brasil definiu Marcio Bittar candidato a governador e Alan Rick a senador.

Do PSB, Jenilson Leite é o candidato a senador e Marcia Bittar foi referendada pelo PL.

Até o começo da noite desta sexta apenas três candidatos ao governo pediram registro junto à Justiça Eleitoral: Sergio Petecão, David Hall e Nilson Euclides.