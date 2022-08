Acreano é candidato a governador no Nordeste; veja quem é ele

O partido Podemos oficializou o nome do senador Capitão Styvenson, de 45 anos, para disputar a eleição ao governo do Rio Grande do Norte, em outubro.

A convenção começou por volta das 18h, na Escola Estadual Maria Ilka de Moura, no bairro do Bom Pastor. A professora Francisca Henrique (Podemos), ex-candidata a prefeita de Parnamirim, foi confirmada como vice na chapa.

Essa é a segunda vez em que Styvenson concorre a uma eleição majoritária. A primeira ao cargo de governador do estado. O senador não lançou pré-candidatura e manteve segredo sobre a decisão se seria ou não candidato até o último dia de convenções.

O médico Geraldo Pinho foi oficializado como candidato ao Senado, também pelo Podemos.

Quem é Styvenson?

Styvenson Valentim tem 45 anos e é natural de Rio Branco, no Acre. Chegou em Natal ainda adolescente, onde graduou-se em Direito e se formou oficial da Polícia Militar no final de 2003. Em 2009, já como tenente, passou a exercer suas funções no Comando da Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), onde ganhou notoriedade como coordenador da Operação Lei Seca. Em 2018 recebeu 745.827 votos e foi eleito para o Senado Federal.

Fonte: https://blog30zero7.blogspot.com/2022/08/fim-do-misterio-capitao-senador-agora.html