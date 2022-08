Dos dias 8 a 12 de agosto, o CRBio-06 se fará presente no Estado do Acre a fim de realizar visitas técnicas a secretarias e órgãos de Estado. A iniciativa, segundo o comando do CRBio visa à conscientização da atuação do profissional biólogo e apresentação de propostas de cooperação técnica com as instituições visitadas.

Também estão inclusas na ação, as instituições de ensino superior com cursos em ciências biológicas.

O Conselho será representado pela vice-presidente, Andrea Moura, o procurador autárquico Joelson Luzeiro e a fiscal Luciana Fonseca. O profissional Biólogo que desejar contribuir com alguma sugestão de visita ou observações específicas sobre a realidade profissional local, poderá encaminhar e-mail para: assedir@crbio06.gov.br