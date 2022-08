Respeitando a tradição militar das honrarias militares, a passagem de comando para o coronel Luciano Dias Fonseca foi realizada nesta quinta-feira, 4, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), em Rio Branco. A solenidade foi realizada na sala da banda de música da corporação.

O coronel da reserva remunerada, Paulo César Gomes da Silva, deixa o comando da instituição. Em seu lugar, o coronel Fonseca, que desde agosto de 2019 se encontrava como subcomandante-geral da corporação, assumirá o comando da PMAC.

Com um discurso carregado de emoção, o novo comandante da PM destacou a importância das ações de prevenção e como elas mudam o cenário da segurança pública, sobretudo para romper com o ciclo de violência.

“Continuaremos trabalhando motivados pelos princípios e valores consolidados na Constituição Federal, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e, principalmente, a eficiência, pois eles nos direcionam para a realização do nosso papel de servir e proteger a população”, salientou o novo dirigente.

O subcomando da PMAC ficará a cargo do coronel Atahualpa Ribera, que antes era responsável pela Diretoria Operacional da instituição.

“A Polícia Militar avançou em suas ações, porque esteve integrada às outras forças, e essa união é essencial para agirmos estrategicamente e prestar uma segurança pública de qualidade para o povo acreano. É com esse espírito que continuaremos o dever de proteger a todos”, frisou o governador Gladson Cameli.

“Agradeço ao governador pela oportunidade e confiança concedidas a mim, e também aos meus colegas oficiais e todos os servidores, pela colaboração durante este período. Avançamos muito nessa gestão, é gratificante ver a dedicação de todos, e desejo que continuem desempenhando um bom trabalho na Polícia Militar”, concluiu Paulo César Gomes.

“O comandante Paulo César fez um trabalho exemplar à frente da Polícia Militar, honrando os símbolos da instituição, e agora temos o comandante Luciano Dias, detentor de um currículo expressivo, que irá engrandecer a instituição”, avaliou o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos.

Com as tradicionais honrarias, a solenidade contou com a presença de autoridades civis dos três poderes do Estado, autoridades militares federais e estaduais, familiares e amigos.