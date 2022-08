O Estado do Acre, por meio do 8° Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira, realizou no último sábado, 30, a aula inaugural do Projeto Guarda Mirim, que visa oferecer às crianças em situação de vulnerabilidade social disciplinas militares e direcionadas à prevenção da violência e disseminação da cultura de paz no seu ambiente social.

O projeto faz parte da história do 8° Batalhão da PM desde 1979. De acordo com a tenente da PM, Ivanise Pontes, na edição deste ano foram garantidas 60 vagas destinadas a crianças a partir de 8 anos de idade, com a finalidade de atender diversos bairros da cidade.

A iniciativa da Polícia Militar de proporcionar conhecimento às crianças e formá-las no Projeto Guarda Mirim contribui com inclusão social e redução da violência no estado.