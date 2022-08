Em julho, o município de Senador Guiomard, no Acre, respirou conhecimento e qualificação profissional. Isso porque, a cidade recebeu a Caravana do Desenvolvimento, iniciativa da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e que, nesta edição, teve a parceria da Federação do Comércio (Fecomércio), por meio do SENAC e SESC, e da Prefeitura do Quinari.

Foram dezenas de cursos e palestras em diferentes áreas ofertados gratuitamente à população. O mutirão de qualificação profissional teve cerca de 800 matrículas. E o sucesso da Caravana do Desenvolvimento foi comemorado em grande estilo na solenidade de certificação realizada no Espaço Cultural SESC do Quinari.

Francisco das Chagas, de 62 anos, fez dois cursos da Caravana do Desenvolvimento e agradeceu a oportunidade de qualificação

Sorrisos largos e esperança transpareciam no rosto dos alunos que concluíram os cursos. O mais experiente entre os concludentes, Francisco das Chagas Costa, de 62 anos, recebeu certificado dos cursos de Pizzaiolo e Bolos e Tortas, fez um discurso emocionado de agradecimento.

“Me sinto muito feliz. Só temos a agradecer às instituições que trouxeram essa oportunidade ao nosso município, que necessita muito de desenvolvimento. Essa iniciativa não foi por acaso, e sim uma verdadeira obra de Deus. Voltem sempre”, declarou.

