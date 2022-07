DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL

SELEÇÃO PÚBLICA DE PATROCÍNIO

O BANCO DA AMAZÔNIA avisa aos interessados em solicitar patrocínio para o exercício 2023, que estarão abertas as inscrições para recebimento de propostas no período de 01/08/2022 a 16/09/2022. As inscrições são gratuitas e dar-se-ão, exclusivamente, por via eletrônica. Serão aceitas as inscrições realizadas até as 23h59 do dia 16/09/2022. As inscrições se darão através dos emails: [email protected] para o Edital Público de Patrocínio 2023 e [email protected] para o Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia 2023. As informações referentes aos Editais estão disponíveis em www.bancoamazonia.com.br/Institucional/Patrocinios.

ALCIR BRINGEL ERSE

Secretario Executivo