Diretor da Globo afirmou que acreano é burro, revela criador do Porta dos Fundos

O diretor e ator Antônio Tabet é um dos criadores do Porta dos Fundos, um dos canais de humor mais famosos no Brasil. Ele trabalhou na Globo e citou os acreanos em uma entrevista no Podcast Podpah, um dos principais do país na atualidade, na última semana.

Ao comentar sobre o mundo da comunicação na atualidade e o desenvolvimento da tecnologia como ferramenta de informação e entretenimento, Tabet disse que ouviu de um diretor de televisão, sem citar o nome, que conteúdo de televisão aberta para fazer sucesso tem que ser criado para pessoas ignorantes e teria citado os acreanos como exemplo.

“Teve um diretor que falou pra mim uma vez que conteúdo para fazer sucesso na Globo, na TV aberta, tem que ser feito para duas pessoas, isso nas palavras deles, para a mãe do Romário e para o cara do Acre. Na cabeça dele, essas figuras são pessoas ignorantes, sem educação. O que esse diretor não entende é que a mãe do Romário e o cara do Acre, essas duas entidades que ele criou com muito preconceito, se duvidar são bem mais inteligentes e bem informadas que ele porque essa pessoa tem um celular na mão, com acesso à internet”, disse Tabet.

Assista o vídeo: