Os 35% de Lula no Acre elege o senador e pode dar 2º turno

O Acre é o estado mais bolsonarista do Brasil. É o que revela todas as pesquisas feitas por institutos na esfera nacional até esse momento. O presidente Bolsonaro tem acima de 50% e Lula varia de 29% a 35%. Com essa posição de Lula, o PT acredita que pode levar o seu candidato ao governo (seja Jenilson Leite, Marcus Alexandre ou mesmo Jorge Viana) para o segundo turno das eleições.

O eleitor de Lula, na avaliação do PT, é de esquerda e dificilmente deixaria de votar no candidato a senador e governador do partido, ou, da Federação formada com o PC do B, PV e até o que surgir da aliança feita com o PSB do deputado Jenilson Leite. A ideia é de que no Acre, Bolsonaro pode até ser o mais votado, mas o Lula forma um excelente palanque para eleger majoritários e uma boa bancada de proporcionais: deputado federal e estadual.

Em contrapartida, apesar do eleitor bolsonarista formar maioria como demonstram as pesquisas, o voto é pulverizado entre os inúmeros candidatos ao governo e ao Senado que se declaram aliados do presidente. Com isso, a base bolsonarista se divide abrindo caminho para os apoiadores de Lula eleger o senador. O governador Gladson Cameli, Mara Rocha, Sérgio Petecão de uma maneira ou de outra, são aliados de Bolsonaro e vão dividir esses votos. Portanto, o PT conclui que vai estar no segundo turno. o tempo dirá!

“Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam”. (José Saramago)

. Apesar de ser o presidente da Aleac, o deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) faz uma pré-campanha pé no chão.

. Pautada na luta que teve em favor do Acre no legislativo nos últimos anos, principalmente nesses tempos de crise.

. A senadora Mailsa Gomes segue firme na luta para permanecer no Senado.

. Com apoio do prefeito Tião Bocalom, de deputados estaduais progressistas, vereadores e prefeitos.

. Otimista, acredita que vira o jogo durante a campanha eleitoral.

. Mailsa tem pela frente Jéssica Sales e Alan Rick.

. Ninguém confirmou a notícia de que Eduardo Velo seria candidato ao Senado pelo União Brasil, só cabe um: Alan!

. Uma eleição sempre revela muitas surpresas!

. Esta não será diferente.

. Das 24 de deputados estaduais apenas 10 ou 12 estão em disputa.

. Para deputado federal, o campo está mais aberto.

. Alan, Vanda, Jéssica e Mara Rocha estão fora do páreo; disputam a reeleição Flaviano, Perpétua, Leo de Brito e Jesus Sérgio.

. Dos três, talvez dois não voltem, ou seja, o Acre poderá ter sete novos deputados federais eleitos sem nenhuma experiência.

. A isso, eu chamo de democracia!

. Maria Silva é pré-candidata a deputada federal por São Paulo!

. E se elege, viu!

. Bom dia!