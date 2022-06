Escola de Música do Acre tem 485 vagas remanescentes; saiba mais

A Escola de Música do Acre está com 485 vagas remanescentes à disposição de todos os interessados. As vagas serão ocupadas obedecendo ao critério de ordem de chegada.

O edital está publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Acre. Veja:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL Nº 03/2022, DE 27 DE JUNHO DE 2022

DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DA ESCOLA

DE MÚSICA DO ACRE – EMAC. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO E COMUNIDADE EM GERAL.

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, por intermédio da Escola de Música do Acre, torna público as matrículas para o ingresso de alunos nas novas vagas e vagas remanescentes oriundas dos Editais N° 001 e 002/2022 dos cursos de Formação Inicial da Escola de Música do Acre para o ano letivo de 2022.

1.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.O Processo Seletivo regido por este edital destina-se ao ingresso gratuito de alunos nas novas vagas e vagas remanescentes oriundas dos Editais N° 001 e 002/2022 da Escola de Música do Acre nos cursos de Formação Inicial.

1.2.Serão oferecidas 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) vagas para os diversos cursos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno.

1.3.As vagas serão ocupadas obedecendo ao critério de ordem de chegada.

1.4.As vagas do período matutino e vespertino estão disponíveis apenas para alunos que estejam regularmente matriculados no Ensino Básico

(Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio) em escolas públicas ou particulares.

1.5.O curso no horário noturno é destinado para comunidade em geral, sendo obrigatório ter no mínimo 18 anos completos.

2.DAS VAGAS

2.1 As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

2.1.1 CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL (Alunos de 1°a 5° Ano do Ensino Fundamental)

INSTRUMENTOS VAGAS HORÁRIO DIA REQUISITOS

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 32 Manhã Sexta-Feira Alunos de 1°a 5° Ano do Ensino Fundamental

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 04 Tarde Sexta-Feira Alunos de 1°a 5° Ano do Ensino Fundamental

2.1.2 CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL – Os turnos estão distribuídos conforme relacionado abaixo, sendo possível a escolha de horário de aula durante o ato da matrícula, de acordo com a disponibilidade. Não será possível a mudança de instrumento no decorrer do curso.

MANHÃ

INSTRUMENTO VAGAS TURNO DIA REQUISITOS

VIOLÃO 14 Manhã Segunda-feira ou Quarta-feira Alunos de 6°a 9° ano do Ensino Fundamental

VIOLÃO 17 Manhã Terça-feira ou Quinta-feira Alunos de 1°a 3° ano do Ensino Médio

PERCUSSÃO 6 Manhã Segunda-feira Alunos de 6°a 9° ano do Ensino Fundamental

PERCUSSÃO 8 Manhã Quinta-feira Alunos de 1°a 3° ano do Ensino Médio

CANTO 35 Manhã Segunda-feira ou Quarta-feira Alunos de 6°a 9° ano do Ensino Fundamental

CANTO 37 Manhã Terça-feira ou Quinta-feira Alunos de 1°a 3° ano do Ensino Médio

VIOLINO 32 Manhã Segunda-feira ou Quarta-feira Alunos de 6°a 9° ano do Ensino Fundamental

VIOLINO 32 Manhã Terça-feira ou Quinta-feira Alunos de 1°a 3° ano do Ensino Médio

CONTRABAIXO 2 Manhã Quarta-feira Alunos de 6°a 9° ano do Ensino Fundamental