Corpo de Bombeiros do ES concurso tem inscrição até 7 de junho

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBM – ES) divulga prorrogação do Concurso Público que tem como objetivo o preenchimento de 120 vagas na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar.

Segundo o documento (prorrogação), as inscrições poderão ser realizadas até o dia 7 de junho de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Idecan. Vale ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 79,00 deve ser efetuado até o dia 10 de maio de 2022. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa no período de 5 a 7 de abril de 2022.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível médio, idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos, ter altura de 1,65m se for homem, e de 1,60m se mulher, CNH na categoria “B”, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.

Durante a realização do curso, o aluno receberá remuneração no valor de R$ 1.505,95, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300,00.

Após a conclusão do curso, passará a receber a remuneração de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300,00.

O Processo de seleção dos participantes será constituído de oito etapas:

Prova objetiva e Avaliação de Títulos;

Exame de aptidão Física;

Exame de inspeção de saúde;

Teste de Avaliação Psicológica;

Exame Toxicológico;

Investigação social;

Apresentação dos Candidatos;

Curso de Formação de Soldados.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 3 de julho de 2022, na capital do estado do Espírito Santo, Vitória. As questões serão de múltipla escolha com conteúdo programático de língua portuguesa, matemática, história, geografia, química, física e biologia.

Vigência:

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

PCI –