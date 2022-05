Saúde informa quase 5.000 atendimentos no Moreno Maia, na capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Divisão de Saúde na Comunidade levou ação do Saúde Itinerante à comunidade do Projeto de Assentamento Moreno Maia, na Escola Nova Esperança-AC 90 km 07-Ramal do Caipora km 32, nesse sábado, 21.

Durante a ação, 285 pessoas foram acolhidas, sendo que 171 passaram por consultas médicas, 82 por consultas de enfermagem e 32 tiveram consultas odontológicas.

Foram realizados 182 procedimentos odontológicos, além de 25 coletas de PCCU.

As equipes deram 7 orientações para planejamento familiar, aplicaram 81 vacinas e 4 medicações injetáveis.

Foram feitas ainda, 114 aferições de pressão arterial, 81 testes de glicemia capilar, 88 testes rápidos, 4 acompanhamentos do Auxílio Brasil.

Em relação a dispensação, 300 preservativos foram distribuídos, 268 receituários de uso comum dispensados, 3 receituários de uso controlado dispensados, 2 mil frascos de hipoclorito dispensados e 1 mil sachês de soro para hidratação oral dispensados.

No total as equipes do programa Saúde na Comunidade realizaram 4.727 procedimentos, em apenas um período.

