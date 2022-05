Mobilização quer ampliar suinocultura com unidades de produção em comunidades do Acre

Lilia Camargo/Agência de Notícias do Acre —

Em reunião com representantes do frigorífico de suínos Dom Porquito, realizada na manhã desta segunda-feira, 16, o governador Gladson Cameli anunciou investimentos que devem beneficiar diretamente produtores rurais, com a criação de incentivos que estimulem a produção no campo.

A ideia é viabilizar a criação de suínos, instalando unidades comunitárias que incentivem não só a criação, mas a produção de grãos como milho e soja, comumente utilizados para nutrição e alimentação do rebanho.

“Temos potencial para exportação, com grande capacidade de produção, temos clientes e temos demanda, porém falta o suíno vivo. Reduzindo o custo de produção com a instalação de unidades de produção no campo, vamos viabilizar a criação desses animais e transformar o estado em um grande incentivador do agronegócio “, disse o governador.

primeiro local beneficiado com a instalação de unidades de produção comunitária será o município de Cruzeiro do Sul. A previsão é de que as unidades tenham a capacidade para abrigar de 35 a 40 mil animais. O investimento inicial previsto é de R$ 20 milhões.

“Os animais serão fornecidos para a Dom Porquito, que por sua vez vai industrializar, vender e exportar, trazendo riqueza para o Acre. As unidades serão independentes e ficarão à disposição dos produtores rurais. Tendo o consumo, o agricultor vai ter oportunidade de plantar e ter pra quem vender. Além de aumentar o produto interno do estado, vamos gerar emprego, renda e mercado para consumo”, explicou Paulo Santoyo, representante do frigorífico no Acre.

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, também participou da reunião e parabenizou a iniciativa do governador, de incentivo ao agronegócio. “É uma ideia excelente e chega num momento oportuno, para reaquecer nossa economia. Isso mostra o compromisso do governo com o homem do campo e o interesse em transformar o estado um verdadeiro campo de exportação “, destacou.