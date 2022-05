Troca de experiência e conhecimento na Feira de Banana do São João

Um grupo de 50 produtores familiares do município de Tarauacá, participaram neste último final de semana da 1° Feira de Banana no São João, localizada na zona rural do município. A ida dos produtores serviu para troca de experiências.

O secretário de agricultura, Narcélio Bayma, que acompanhou os agricultores, ressaltou a importância da visita à Feira que serve de modelo para os produtores do município. Segundo o gestor, produtores do município de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves participaram do encontro.

“O objetivo maior deste encontro foi trocar experiências onde com os consultores e engenheiros ligados à banana passaram várias informações aos nossos produtores quanto ao controle de pragas, doenças e o manejo e como lidar com a bananeira. Nós levamos 50 produtores e lá estava presente, além da equipe da prefeitura também do Estado e da Sepa”, salientou.