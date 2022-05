IPCA de Rio Branco foi de 0,90% em abril, abaixo do índice nacional

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril de Rio Branco foi 0,90% e ficou 0,16 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa Brasil (1,06%). Em março, a taxa de Rio Branco foi de 1,35%. No Brasil, a taxa foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%).

No ano, o IPCA de Rio Branco acumula alta de 4,11% e, nos últimos 12 meses, de 12,13%, acima dos 12,19% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2021, a variação havia sido de 0,96%. A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim Completo do IPCA e do INPC de maio de 2022, que brevemente será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.