Mais alto do Brasil, preço da gasolina em Marechal Thamaturgo é 60% maior que a mais barata, no interior de São Paulo

Um levantamento do UOL com base nos dados fornecidos pela Ticket Log, consultoria especializada em logística de transporte, apenas confirma o que todo morador do Vale do Juruá, no Acre, já sabia -e sentia, em muitos casos, no próprio bolso: a gasolina mais cara do Brasil é vendida no município de Marechal Thaumaturgo neste mês de maio de 2022.

Lá, o preço desse combustível chega a R$10,55 o litro. O valor mais barato do Brasil está na cidade de Sebastianópolis do Sul, em São Paulo: R$6,58 pelo litro da gasolina comum.

A diferença é de 60,3% entre uma e outra cidade. Marechal Thaumaturgo tem de cerca de 19 mil habitantes, enquanto Sebastianópolis do Sul pouco mais de 3.000 moradores.

Saiba mais no UOL: https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2022/05/15/gasolina-a-r-10-e-etanol-a-r-7-veja-cidades-campeas-em-combustivel-caro.htm

Esse valor não é de agora no interior do Acre, mas está em vigência desde o mês de março. A deputada do Psol gaúcho, Luciana Genro, postou no Twitter uma foto com a tabela de Marechal Thaumaturgo para cutucar o governo federal: “Parabéns, Bolsonaro! A gasolina já passa de 10 reais no Acre. A foto é na cidade de Marechal Thaumaturgo”.