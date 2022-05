GoiásAtual –

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (CS-UFG) divulgou, na terça-feira, (10), pelo site cs.ufg.br, os locais de prova para o primeiro final de semana do concurso da Prefeitura de Goiânia, que recebeu, ao todo, mais de 100 mil inscritos.

Para o primeiro dia do certame, domingo (15), são esperados 11.191 candidatos do cronograma A, com provas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Controle de Endemias (ACE).

Cada candidato terá acesso à lista, com nome, endereço, sala e horário em que deve comparecer no dia 15 maio. Já se sabe que as salas ficam localizadas nos prédios da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Goiás).

Na segunda-feira (9), o Centro de Seleção da UFG homologou as inscrições para o concurso, num total de 100.535. Os candidatos serão divididos em cinco dias de provas, obedecendo cronograma preestabelecido, como no próximo domingo, em que as provas serão para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

No domingo, 25 de maio, as provas do cronograma B serão para o cargo de Agente de Apoio Educacional, e no dia 05 de junho, cronograma C, que abrange os cargos de Analista em Assuntos Sociais, Analista em Comunicação Social, Analista em Cultura e Desportos, Analista em Obras e Urbanismo e Profissional da Educação II.

Já no dia 12 de junho, será a vez dos candidatos do cronograma D, para Assistente Administrativo Educacional, Auxiliar de Atividades Educativas, Auxiliar em Saúde, Educador Social e Técnico em Saúde.

O calendário de provas se encerra no dia 26 de junho, com os candidatos a Especialista em Saúde e Médico.

Cronograma A

-15 de maio de 2022

-Agente Comunitário de Saúde

-Agente de Combate às Endemias

Cronograma B

-22 de maio de 2022

-Agente de Apoio Educacional

Cronograma C

-5 de junho de 2022

-Analista em Assuntos Sociais

-Analista em Comunicação Social

-Analista em Cultura e Desportos

-Analista em Obras e Urbanismo

-Profissional de Educação II

Cronograma D

-12 de junho de 2022

-Assistente Administrativo Educacional

-Auxiliar de Atividades Educativas

-Auxiliar em Saúde

-Educador Social

-Técnico em Saúde

Cronograma E

-26 de junho de 2022

-Especialista em Saúde

-Médico

Concurso

O Concurso da Prefeitura de Goiânia busca preencher 1.376 vagas nas áreas de educação, saúde, assistência social e infraestrutura em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 3.452.

Na saúde, serão 211 vagas para médicos, em diferentes áreas, 69 para enfermeiros, 64 para agentes comunitários de saúde; 58 para auxiliares de saúde, sendo 30 para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal; 50 para agentes de combate às endemias, 23 para dentistas e 133 para técnicos de saúde, sendo 87 para técnico de enfermagem, 02 para técnico de enfermagem do trabalho, 10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e 04 para técnico em necropsia.

Também há 06 vagas para arteterapeuta, biólogo (01), biomédico (05) e enfermeiro intensivista (01), além de duas para profissional de educação física.

Na educação, são 194 vagas de professor em várias disciplinas, 200 de auxiliar de atividades educativas e 100 de agentes de apoio educacional.

Na área de assistência social, são 62 vagas para analista em assuntos sociais, sendo 25 para assistentes sociais, 12 para pedagogos e 25 para psicólogos. Para analista em cultura e desporto, serão 45 vagas destinadas a profissionais de educação física. Também há outras 45 para educador social.

Para infraestrutura, nos cargos de analista em obras e urbanismo, são 07 vagas para arquiteto, 29 para engenheiro civil, 02 para engenheiro eletricista, 01 para tecnólogo em construção de edifícios, e 01 para tecnólogo em construção de vias terrestres.