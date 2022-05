Os povos da floresta nos ensinaram que o óleo de andiroba “cura tudo”. De analgésico a cicatrizante e de repelente a anti-inflamatório, o uso deste ativo amazônico é diverso e oferece benefícios medicinais e cosméticos imperdíveis!

Quer descobrir tudo sobre isso? Continue lendo e conheça a origem, os tipos, as vantagens e muito mais sobre a andiroba. Acompanhe!

A origem da andiroba

Também conhecida como andirova, andiroba-saruba ou carapá, a andiroba é um fruto amazônico descoberto e usado pelos povos indígenas. Seu nome vem do termo em tupi ãdi’roba, que significa “gosto amargo”, característica marcante do óleo de andiroba, que também tem cheiro forte.

A espécie vem da andirobeira (Carapa guianensis), uma das árvores mais preciosas e populares da floresta amazônica. Ela pode ser encontrada na Venezuela, Equador, Colômbia e Peru. Em terras tupiniquins, ocorre principalmente nos estados do Amapá, Acre, Amazonas e Pará.

De porte médio a grande, a árvore pode chegar aos 30 metros de altura e é considerada como uma espécie de uso integral, ou seja, da qual tudo se aproveita. Suas folhas viram artesanato, seu tronco é utilizado na construção de barcos e o fruto, além de alimentar, também dá origem ao valioso óleo de andiroba, um azeite dourado muito utilizado como remédio caseiro.

Os tipos e usos da Andiroba

Existem dois tipos de andiroba: as populares andiroba-brava (Carapa procera) e andiroba-mansa (Carapa guianensis). Elas são diferenciadas apenas pelo tamanho dos frutos e, ao contrário do que os nomes indicam, não exigem preparos especiais na manipulação.

Confira como ela pode ser utilizada no dia a dia:

Óleo de andiroba

Extraído de forma sustentável dos frutos recém-caídos da árvore amazônica, o óleo de andiroba possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, inseticidas e dezenas de outros benefícios.

Mas atenção: o óleo de andiroba não deve ser ingerido. Isso porque sua composição pode fazer mal para o fígado e o estômago.

Chá de andiroba

A folha da planta serve para fazer um chá capaz de aliviar febres e inflamações. O chá de andiroba é usado pelos povos da floresta como vermífugo e, através do uso direto no corpo, também auxilia no tratamento de doenças e condições de pele.

Conheça os benefícios da Andiroba

Um tesouro da Amazônia rico em vitaminas e minerais, com excelente capacidade anti-inflamatória e ação cicatrizante. A sabedoria popular diz que o óleo de andiroba é bom para quase tudo. E é mesmo! Vem conhecer os principais benefícios desse ativo da nossa biodiversidade!

1. Hidrata e regenera a pele

Você sabia que, na forma de azeite, a andiroba é ótima para hidratar todos os tipos de pele, incluindo a pele seca? É verdade! Ela apresenta propriedades emolientes e hidratantes, capazes de penetrar até nas camadas mais profundas da pele, formando uma barreira protetora e estimulando sua regeneração.

Para garantir os melhores resultados, procure produtos cosméticos que contenham o ativo em sua formulação. A gente tem algumas indicações certeiras para você. Fique ligado para conferir 👀

2. Tem ação repelente natural

Talvez uma das características mais populares do fruto seja sua capacidade de afastar os insetos. Para se ter uma ideia, em algumas regiões do Brasil o óleo de andiroba é utilizado diretamente na pele, para repelir diversas espécies de mosquitos e/ou cicatrizar as picadas deles.

3. Auxilia no tratamento de doenças de pele

Algumas condições, como as eczemas, podem ser tratadas com o óleo de andiroba. Além de auxiliar no alívio de coceiras, vermelhidões, feridas e inchaço, o ativo ainda é facilmente absorvido pela pele, criando uma barreira protetora nas suas camadas internas.

4. É ótima para aliviar inflamações e dores musculares

Devido às altas concentrações de substâncias limonóides, a andiroba também é considerada um excelente anti-inflamatório natural. Não à toa, seu óleo é muito utilizado na massoterapia, pois auxilia no alívio das dores, com ação analgésica, deixando os músculos relaxados.

5. Combate doenças parasitárias

O conhecimento tradicional dos povos da floresta ensina que o óleo de andiroba pode ser utilizado como unguento no combate a diversos parasitas, em especial, ao tunga penetrans, tipo de pulga popularmente conhecido como bicho-de-pé.

