Sem transporte, escolas rurais do Acre não reabrirão no prazo

O Governo do Acre emitiu nota informando que não será possível reabrir as escolas rurais nesta segunda-feira (16) como estava previsto.

As empresas vencedoras da licitação do transporte escolar não cumpriram a entrega da documentação, o que inviabiliza a retoma das aulas presenciais no campo.

Veja o que diz a Secretaria de Educação:

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) comunica que não será possível iniciar o ano letivo 2022 nas escolas do campo no próximo dia 16 de maio, conforme divulgado anteriormente, e esclarece que:

1. O Governo abriu licitação e tomou todas as medidas cabíveis para contratação de transporte escolar terrestre e fluvial para viabilizar esse início.

2. As empresas classificadas não cumpriram com a entrega de documentação e outras exigências para a formalização dos contratos em tempo hábil, especialmente quanto a adequação dos veículos para garantia da segurança dos alunos transportados.

3. As empresas que não apresentaram os veículos adequados serão penalizadas e o Estado abrirá credenciamento de veículos para a realização do transporte terrestre.

4. O Governo vai acompanhar todo o processo com atenção e garantir que os alunos não sejam prejudicados.

Aberson Carvalho

Secretário de Educação, Cultura e Esportes