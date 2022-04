Falta remédio para hipertensão na UPA do 2º Distrito, diz CRM

O Conselho Regional de Medicina do Acre fiscalizou nesta 3ª semana de abril a UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco.

Os fiscais do CRM, A ação foi realizada pela presidente e o vice, Leuda Dávalos Alan Areal, respectivamente, foram acompanhados pelo diretor técnico da unidade de saúde, Eduardo Farias.

Durante a ação, foi constatada a falta de remédios como dipirona e furosemida injetáveis, que é uma medicação indicada para o tratamento de hipertensão leve a moderada e do Edema Agudo de Pulmão.

Os funcionários da unidade reclamaram ainda da falta de um carro de apoio para levar pacientes para fazer exames no Pronto-Socorro da capital, como ultrassonografia e tomografia.

Um relatório com as constatações será elaborado e, em seguida, enviados à Secretaria Estadual de Saúde para as devidas providências.