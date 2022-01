Atenção concurseiros! Foram 22 editais publicados entre os dias 24 a 30 de janeiro de 2022! Existem oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas carreiras.

O destaque da semana vai para o concurso TJDFT bastante aguardado e com oferta de 112 vagas, concurso para a Fundação Universidade de Brasília com oferta de 174 vagas e o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo com oferta de 1.500 vagas!

Continue lendo