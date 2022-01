Mais de 50 kg de drogas apreendidos nesta sexta (28) no Acre

Assessoria de Comunicação da PMAC –

A Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), atuaram em uma operação conjunta iniciada na madrugada desta sexta-feira, 28.

O objetivo é dar cumprimento a 126 mandados expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, após análise de documentos apreendidos em operações anteriores. A ação, nomeada de Operação Tempestade, resultou na apreensão de mais de 50 quilos de entorpecentes.

Ao todo, 81 mandados de prisões preventivas e 45 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos em Rio Branco e nos municípios de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Porto Acre e Brasiléia, bem como nos presídios Francisco de Oliveira Conde, na capital, Moacir Prado, em Tarauacá, e no Complexo Anísio Jobim, em Manaus.

Para a realização da Operação Tempestade, nome que faz referência à ampla área de cumprimento dos mandados, além do período propenso à grande possibilidade de chuvas fortes no estado, foram empregados mais de 150 policiais militares.

“Eu acredito que o êxito dessa operação é em decorrência da experiência adquirida nos últimos anos, principalmente no ano passado, em que realizamos várias operações com o GAECO, e todas foram operações exitosas. Gostaria de reafirmar o compromisso com a sociedade acreana, de que tentaremos trabalhar mais no combater o crime, principalmente o crime organizado, e melhorar a segurança do nosso estado”, destacou o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes.