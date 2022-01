A Prefeitura de Santa Rosa do Purus abriu seleção para contratar assistente social. O processo de inscrição se realiza de 31 de janeiro à 3 de fevereiro de 2022. O salário é de R$3 mil para uma jornada de trabalho de 40 horas semananais.

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EDITAL Nº 02/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS.

Processo Seletivo para Contratação Temporária de Profissionais para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social na área Rural, destina-se a selecionar 1 candidato para contratação temporária de profissional, de conformidade com o especificado neste edital, observando os ditames da Lei nº 04/2021.

O Processo Seletivo Público Simplificado terá validade de até 24 meses, possibilitada a sua prorrogação sucessiva, devidamente justificada, destinando-se ao provimento de vaga em caráter temporário para o cargo, conforme quadro de vaga apresentado no Anexo III.

As inscrições para este Processo Seletivo público serão realizados via internet e na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificado no item 4.

Todos os atos deste Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado: www.diario.ac.gov.br, no site www.santarosadopurus.ac.gov.br, assim como nos murais da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus e Secretaria Municipal de Assistência Social.

INSCRIÇÕES

O processo de inscrição se realizará nos dias 31 de janeiro à 03 de fevereiro de 2022, compreendendo 04 (quatro) dias úteis a contar da data de publicação no Diário Oficial.

As inscrições deverão ser realizadas pela internet no site www.santarosadopurus.ac.gov.br estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 08 horas do primeiro dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma previsto.

Para os candidatos que não tenha acesso a internet, será efetuado a inscrição no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Rosa do Purus, nos horários 07h00 as 11h00 e 14h00 às 16h30.

Os candidatos no ato da inscrição para preenchimento da ficha de inscrição deverão ter em mãos seus documentos originais de identificação com foto.

