O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou a imunização de um grupo de crianças com comorbidades no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), na manhã desta sexta-feira, 21. Cerca de 20 crianças foram vacinadas pela equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Foram imunizadas 19 crianças com diabetes ou autismo. Além disso, uma criança na faixa etária de dez anos recebeu o imunizante pediátrico para não desperdiçar uma dose, visto que cada frasco é o suficiente para 10 vacinas e dois frascos estavam disponíveis nesta ação.

A campanha de vacinação pediátrica para crianças entre 5 e 11 anos iniciou na última segunda-feira, 17, em todo o estado. A ação no Crie contou com a presença dos pais ou responsáveis e da endocrinologista que acompanha esses menores.

O início da vacinação infantil é um importante passo para a Saúde do Acre conseguir aumentar a cobertura vacinal no estado e controlar a pandemia de covid-19. A população infantil que pode ser vacinada no Acre soma cerca de 120 mil crianças.

“Nós reunimos um grupo de crianças com diabetes tipo 1 para vacinação na manhã desta sexta. Algumas delas já eram acompanhadas pela equipe do Crie. As que ainda não são serão cadastradas. Todas estavam acompanhadas pelos pais e também pelo profissional médico endocrinologista que acompanhou a vacinação”, conta Renata Quiles, coordenadora do PNI estadual.

Vacinação Infantil

O programa de vacinação infantil no estado segue o cronograma das secretarias municipais de saúde, que decidem a idade do público alvo das ações. Após a aplicação do imunizante o paciente infantil deve aguardar por 20 minutos, para observação.

Para serem imunizadas, as crianças precisam estar acompanhadas pelos pais ou algum responsável legal que vai assinar o Termo de Autorização da vacina pediátrica da Pfizer, que tem a tampa de coloração laranja, usada para diferenciar o imunizante infantil das vacinas comuns.

Vale relembrar que a vacina pediátrica foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é segura e eficaz no combate aos principais sintomas de covid-19 em crianças.