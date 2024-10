Acre lança programa de apoio à pesquisa e ciência para mães solo de baixa renda

O governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), publicou na manhã desta quinta-feira, 17, o Edital n° 002/2024, que visa à abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsas de Iniciação Científica Júnior – Mães da Ciência. O programa é destinado a pesquisadores, doutores, mestres, graduados, mães solo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mães solo em situação de rua.

A finalidade é fomentar a pesquisa, conscientizando o público-alvo sobre a importância da ciência e tecnologia no cotidiano e na transformação da vida dos jovens e da sociedade, apoiando e incentivando pesquisadores, doutores, mestres, graduados e mães solo para o desenvolvimento da pesquisa científica, como forma de vislumbrar potencialidades das jovens mães para futuros empreendimentos que possam lhes garantir melhor qualidade de vida e independência financeira.

“O Mãe da Ciência é um programa de pesquisa científica e inclusão social que irá estudar o mundo da mãe solo no Acre, com a participação de preceptores com doutorado e professores com graduação, que são professores da EJA, além de consultores de inovação tecnológica que vão trabalhar nessa mãe não só o conhecimento do seu mundo, mas buscar oportunidades para que possa encontrar uma alternativa econômica de abrir um pequeno negócio e sair daquela fragilidade do Bolsa Família, podendo crescer social e economicamente”, explica o presidente da Fapac, Moisés Diniz.

Equipe de governo se reúne para tratativas do programa Mães da Ciência. Foto: Pedro Devani/Secom

O programa de governo será financiado com emendas parlamentares da ex-senadora Mailza Assis, da deputada Federal Socorro Neri e de dois deputados estaduais, Manuel Moraes e Maria Antônia. Os recursos propiciarão aos participantes receber bolsas de pesquisa.

“A proposta é incluir as mães de baixa renda, as mães solo, no mundo da ciência e da tecnologia através de projetos científicos, de modo que possam receber uma bolsa de incentivo financeiro para trabalhar no projeto, sendo uma grande oportunidade, uma porta que se abre para um futuro melhor para seus filhos por meio de um empreendimento que ela possa descobrir no desenvolvimento do projeto e dali obter um recurso a mais na sua renda familiar”, ressalta a coordenadora do programa Mães da Ciência, Nilsa Almeida.

Os participantes podem se inscrever no período de 11 de novembro a 4 de dezembro.

Requisitos para os participantes

Preceptor: ser mestre ou doutor em qualquer área do conhecimento.

Mentor: ser professor da EJA, com graduação em qualquer área do conhecimento.

Mentor 2: residir em Rio Branco (AC), ser graduado em qualquer área do conhecimento e ter experiência de atendimento a pessoas em situação de rua.

Consultor de Inovação e Tecnologia: graduado em qualquer área de conhecimento, ter experiência nas áreas de negócios e empreendedorismo, ter CNPJ e atestado de capacidade técnica dos últimos 3 anos, de no mínimo 200 horas.

Aluna Nota 10 Mães da Ciência: ser mãe solo e provedora do lar, não possuir renda fixa, estar matriculada na EJA.

Mãe Solo em Situação de Rua: ser mãe solo em situação de rua.

Locais de inscrição

Para ser Preceptor ou Consultor de Inovação e Tecnologia: sede da Fapac em Rio Branco, localizada no Instituto e-Amazonia, BR-364, km 4, no Campus da Universidade Federal do Acre.

Para ser Mentor: núcleos de Educação e Coordenação da EJA do município em que reside.

Para ser Mentor 2 ou Mãe Solo em Situação de Rua: somente em Rio Branco, no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP, localizado à Rua Benjamin Constant – Centro.

Para ser Aluna Nota 10 (Mãe da Ciência): núcleos de Educação e Coordenação da EJA do município em que reside e sede da Fapac para candidatos de Rio Branco.