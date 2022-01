O edital n. 02/2022, além do resultado por grupo regional, trás ainda o resultado dos recursos pleiteados.

O Tribunal de justiça do Acre (TJAC), por meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais para o desempenho das funções de Juiz Leigo, Juíza Leiga, Conciliador e Conciliadora do sistema de Juizados Especiais e de Conciliador das unidades judiciárias do Estado do Acre, torna público o resultado final para as funções de conciliador, conciliadora por grupo regional. Bem como, os recursos das notas das provas objetivas, a questão e o espelho para correção da prova subjetiva à função de juiz leigo e juíza leiga.

O edital n. 02/2022, além do resultado, traz ainda o resultado dos recursos pleiteados. A Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) do TJAC encaminhará a resposta do recurso administrativo aos candidatos e as candidatas, via e-mail registrado no protocolo do recurso.

Assinado pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo, juiz de Direito Leandro Gross, a lista com os nomes dos candidatos aprovados pode ser consultada clicando aqui.

Na página do processo seletivo ainda pode ser consultado os Anexos, que constam a questão e o espelho para correção da prova subjetiva à função de juiz leigo e juíza leiga.