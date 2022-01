O governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Santa Rosa do Purus se uniram para levar merenda e kits de higiene pessoal para escolas indígenas e rurais, localizadas em comunidades ribeirinhas do município.

Foram seis caminhões contendo R$ 150 mil em alimentos. Foto: Representação da SEE em Santa Rosa

Ao todo, o governo enviou seis caminhões contendo merenda escolar, que vai atender 17 escolas pelos próximos quatro meses. O investimento é de quase R$ 150 mil em alimentos. A prefeitura ajudou na distribuição dos alimentos e dos kits via fluvial, com apoio de pessoal.

Prefeitura de Santa Rosa atuou como parceira na distribuição da merenda. Foto: Representação da SEE em Santa Rosa

De acordo com a coordenadora da representação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) em Santa Rosa, Elivania Lima, a ação coordenada foi primordial para que os alimentos chegassem às comunidades.

Alimentos vão atender estudantes das comunidades ribeirinhas do município. Foto: Representação da SEE em Santa Rosa

“Para se fazer uma boa educação, precisamos olhar para a mesma direção. Desse modo, quem sai ganhando são os nossos povos ribeirinhos”, avalia a coordenadora.

Caminhões da merenda às margens do rio. Foto: Representação da SEE em Santa Rosa

Foram enviadas 16,5 toneladas de alimentos. O diferencial na merenda das escolas rurais e indígenas está na substituição dos perecíveis. Em vez de carne bovina e de frango fresco, são enviadas carnes de sol, em conserva, sardinhas e almôndegas, ou seja, itens que não necessitam de refrigeração.

Para o prefeito Tamir de Sá, a parceria entre Estado e Município foi bem sucedida. “Essa é uma alimentação que vai atender os alunos mais carentes. Desse modo, a Educação sempre pode contar conosco”, pontua.