Temporada de concursos aberta: mais de 236 mil vagas em 2022

Do Rota Jurídica –

Após dois anos de pandemia e muitas incertezas, os concursos públicos voltam a ser uma promessa para aqueles que buscam emprego, plano de carreira e estabilidade no Brasil. Somente para 2022, a previsão é que 236 mil vagas sejam abertas, em diferentes regiões do País.

O professor Marco Antonio Araujo Jr, co-fundador do Meu Curso Educacional, advogado e ex-presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público, explica que 2022 será o ano de retomada. “Em razão da pandemia, inúmeros concursos foram suspensos e a tendência é que os órgãos retomem as seleções em 2022, para a realização de concursos ainda este ano ou em 2023”, afirma.

No segundo semestre, com as eleições para os cargos executivos e legislativos, o número de editais deve aumentar. “Em anos eleitorais, é comum constatar um aumento de editais no primeiro semestre, em especial nas áreas de segurança pública e saúde, que costumam ser plataformas políticas de inúmeros candidatos”, avalia Araújo.

Segundo ele, muitas inscrições já estão abertas e, com a proximidade de provas, é importante que os candidatos se preparem. “É importante que os alunos estudem, dediquem tempo na preparação para as provas. Há cursos de maior duração, ou os intensivos, que ajudam o aluno nos conhecimentos gerais e específicos, mesmo a poucas semanas da prova. A concorrência é grande, portanto, a ordem é estudar”, ressalta o professor.

Confira a lista com os principais concursos:

CGU

Com salários de até R$ 19 mil, o edital para o concurso da Controladoria Geral da União (CGU) já foi publicado. São 375 vagas, sendo 300 de nível superior (auditor federal) e 75 de nível médio (técnico federal).

As inscrições tiveram início no site da FGV no dia 3 passado devendo ser feita até 1 de fevereiro de 2022. As provas serão aplicadas em 20 de março.

Salários: R$ 7.283,31 (nível médio) e R$ 19.197,06 (nível superior);

Período de inscrições: de 03 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022;

Prova objetiva e discursiva: 20 de março de 2022

Link para inscrição: https://conhecimento.fgv.br/concursos/concursocgu21

IBGE

Devido ao Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ofertará 208.703 vagas. As vagas serão para recenseador, agentes e coordenadores censitários. O edital já está publicado.

Vagas: 208.703 vagas

Salários: de R$ 1.700,00 a R$ 3.677,77

Link para o edital: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

CVM

A Comissão de Valores Mobiliários encaminhou ao Ministério da Economia a solicitação para um novo concurso. A expectativa é de 121 vagas, sendo 72 para ensino superior e 49 para ensino médio.

As remunerações iniciais podem chegar a R$ 19.197,06.

Receita Federal

A autorização de um novo concurso voltou a ser debatida nos últimos dias. O certame deve ofertar 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário.

Os salários podem ir até R$ 21 mil

Ibama

Com inscrições encerradas em 20 de dezembro, o concurso está previsto para 30 de janeiro de 2022. Ao todo, o processo seletivo oferta 568 vagas para cargos de nível superior e médio.

Os salários iniciais variam de R$ 4.036,34 a R$ 8.547,64.

ICMBio

Organizado pelo Cebraspe, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade também terá concursos em 2022. O processo seletivo oferece 171 vagas para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia.

Com vagas de nível superior e médio, os salários iniciais estão entre R$ 3.605,34 a R$ 8.089,64. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 6 de fevereiro de 2022.

INSS

Novos concursos estão previstos para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2022. O esperado é que sejam ofertadas 7.575 novas vagas, sendo 1.571 para analistas e 6.004 para técnicos.

O certame já foi solicitado ao Ministério da Economia e aguarda autorização. Os salários iniciais devem ser de até R$ 8.357,07.

Ministério da Economia

O IDIB (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro) foi oficializado como banca organizadora do concurso do Ministério da Economia. São esperadas 300 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Senado

O concurso já autorizado em 2019 deve finalmente ser realizado em 2022. São previstas 40 vagas entre cargos de nível superior e médio.

Os salários iniciais vão de R$ 19.427,79 (nível médio) a R$ 33.461,68 (nível superior).

Banco Central

O Banco Central do Brasil já fez um pedido de autorização ao Ministério da Economia para realizar uma nova seleção. Atualmente, o órgão possui 2.962 cargos vagos.

O concurso será para os cargos de analista, técnico e procurador. A remuneração pode chegar a R$ 21.014,49.