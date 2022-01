Saiu o calendário anual de pagamento dos servidores do Acre

Aldeir Oliveira/Agência de Notícias do Acre

Cumprindo com o compromisso estabelecido no começo de sua gestão, de manter o pagamento dos servidores em dia, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou nesta terça-feira, 11, o calendário de pagamento anual dos servidores do Estado para 2022.

De acordo com o diretor de Gestão de Pessoas, Guilherme Schirmer Duarte, a divulgação e cumprimento do calendário anual de pagamento é uma prioridade e uma forma de agir com transparência e respeito ao servidor.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli e a Secretaria não mede esforços para fazer cumprir, em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda. E, como já visto, em 2019, 2020 e 2021 houve diversos adiantamentos, tanto de salários mensais quanto do décimo terceiro salário”, disse Guilherme Duarte.

A administração pública estadual é composta por 33.061 servidores ativos, 13.897 inativos e 4.238 pensionistas, somando um total de 51.196 pessoas que já saberão a data de recebimento de seus proventos.

O pagamento de janeiro está programado para o dia 28, sexta-feira.

Veja o calendário: