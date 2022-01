Vitor Hugo Calixto/Agência de Notícias do Acre –

A pandemia da covid-19 e o recente aumento no número de casos relacionados à síndrome gripal, aliado às festas de final de ano, período em que as doações de sangue diminuem, deixou os níveis dos estoques de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) em baixa.

Todos os tipos sanguíneos precisam de reposição no Hemoacre, que está com o estoque em níveis críticos. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A bióloga Eliene Passos explica que durante as festividades de fim de ano e em janeiro, quando parte dos doadores viaja de férias, é comum que o número de doações fique em baixa: “Já enfrentamos uma baixa nos estoques por conta do coronavírus, além da gripe e da dengue, que são doenças sazonais. Então, por conta disso, nós tivemos a baixa dos estoques ao longo do ano. Ainda temos o carnaval em fevereiro, também uma época em que temos poucas doações”, afirma.

A doação de sangue é segura, pois todo o material utilizado para a coleta é descartável e de uso único. É um processo rápido, leva cerca de 40 minutos. O principal benefício é a satisfação em ajudar alguém que é dependente das doações para viver. Além disso, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

Onde doar

No momento, as doações de sangue podem ser realizadas apenas no Hemoacre, das 7h às 18h, de segunda a sábado, inclusive nos feriados. Os estoques estão em níveis críticos e todos os tipos sanguíneos precisam de doadores para que todos aqueles que necessitem de doação possam ser atendidos.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Vale lembrar que a doação sanguínea só pode ser feita 15 dias após o fim dos sintomas gripais.

O que é preciso

Levar documento oficial com foto;

Sentir-se bem de saúde;

Ter dormido no mínimo 6h na noite anterior;

Estar bem alimentado antes de doar;

Ter acima de 50kg;

Não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12h;

Ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 só podem doar mediante consentimento dos pais ou responsáveis;

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses, para os homens, e de três meses, para as mulheres.