Sine Acre anuncia novas vagas de emprego nesta quarta-feira (29)

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia novas vagas de emprego nesta quarta-feira (29). As chances são para a capital, Rio Branco, mas há oportunidades para profissionais com os mais variados perfis.

As vagas são para agente de viagem, auxiliar de copzinha, auxiliar de manutenção predial, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, eeltricista, garçom, gerente comercial, lavador de carros, motorista de caminhão categoria D e representante comercial. Do total ofertado, apenas cinco postos exigem experiência anterior de seis meses comprovada em carteira. Grande parte das chances tem entre os requisitos ensino fundamental e médio, sendo o superior exigido apenas para o cargo de nível gerencial.

É importante notar que as vagas são rotativas e, portanto, estão disponíveis para o dia, podendo não estar mais disponíveis para o dia seguinte. Ainda, elas podem sofrer alterações de quantidade conforme preenchimento, sem aviso prévio.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão atualizar o seu cadastro no Sine. Caso ainda não tenha cadastro, é preciso comparecer à unidade, localizada na Organização em Centros de Atendimento (OCA), portando os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e de endereço.

Ainda, segundo o órgão, o atendimento e a candidatura estão sendo feitos exclusivamente por telefone. O cidadão pode verificar se a vaga ainda está disponível através dos telefones (68) 3224-5094 (68) 3224-1519, (68) 3223-6502 ou (68) 0800 647 8182. O Sine se responsabiliza por encaminhar cinco pessoas para cada vaga, de acordo com o perfil exigido e demanda da empresa solicitante.