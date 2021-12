A pandemia de covid-19 fez com que diversos concursos públicos fosse adiados, mas o arrefecimento da doença com o avanço da vacinação possibilitou a retomada dos certames. Vários editais de concursos que ocorrerão em 2022 foram publicados, disponiblizando mais de 236 mil vagas em todo o Brasil. Confira os principais concursos públicos para ficar de olho no próximo ano:

Controladoria-Geral da União (CGU)

O órgão fiscalizador do governo federal pubicou um edital oferecendo 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor fiscal (nível superior) e 75 para técnico federal (nível médio). Os vencimentos podem chegar a R$ 19, 1 mil. As inscrições para o concurso devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre 03 de janeiro e 01 de fevereiro de 2022, sob pagamento de uma taxa de inscrição (R$ 80 para nível médio e R$ 120 para nível superior). As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 20 de março de 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos editais foram publicados há poucos dias, oferta 206.891 vagas disponíveis para todo Brasil, distribuídas da seguinte forma: 183.021, de nível Fundamental, para recenseadores; 18.420 para agente censitário supervisor (ACS); e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). Ambas oportunidades para agente censitário são de nível Médio. As inscrições podem ser feitas pelo site , até 29 de dezembro. As vagas são para a realização do Censo em 2022. O certame será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O edital e as inscrições podem ser conferidos aqui.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TFDFT)

O órgão do poder judiciário sediado em Brasília definiu a banca organizadora do próximo concurso público. O tribunal não realizava certames desde 2015. Novamente, a Fundação Getúlio Vargas será a responsável por organizar o concurso, a qual ofertará 93 vagas entre analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário (nível médio). O edital será publicado após o recesso do poder da República em 2022.

Receita Federal

Júlio Gomes, secretário da Receita Federal, está buscando autorização para um novo concurso no órgão em janeiro de 2022. A expectativa é que o governador Ibaneis Rocha nomeie os aprovados no mesmo ano. O certame deve ofertar 699 vagas: 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário. Os salários chegam a R$ 21 mil.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O órgão federal está programando a retomada dos concursos públicos em 2022, com o fim do contrato dos servidores temporários. São previsas cerca de 7.575 novas vagas dentre 6.004 para técnicos e 1.571 para analistas. A realização do certame foi solicidada pelo Ministério da Economia e, no momento, aguarda autorização.

Ministério da Economia

O ministério oficializou o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) como a banca organizadora do concurso do órgão federal, oferecendo 300 vagas de nível médio e superior. O edital do certame deve ser publicado no início de 2022.

Senado Federal

O Senado já teve seu concurso autorizado e chegou a ter uma comissão responsável em 2019, mas o certame teve de ser adiado por conta da pandemia. Já em 2022, o concurso deve ofertar 40 vagas entre nível médio e superior, cujos salários iniciais são de R$ 19.427, 79 (médio) e 33.461,68 (superior).

Banco Central do Brasil

O Banco Central entrou com pedido de autorização no Ministério da Economia a fim de realizar um novo concurso público. A instituição solicitou 245 vagas para os cargos de analista, técnico e procurador. A remuneração pode chegar até 21.014,49.

