A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), promove, na capital acreana, a 11ª Feira Natalina da Ceasa. O objetivo da feira é proporcionar uma oportunidade para que o consumidor faça, com tranquilidade, a compra dos produtos utilizados no preparo da ceia de Natal, com um preço mais acessível. O feirão tem início na madrugada de quarta-feira, 22, até as 17h, segue na quinta-feira, no mesmo horário, e vai até sexta-feira, 24, até meio-dia.

Cerca de 30 feirantes estarão vendendo os mais diversos tipos de produtos para a ceia de Natal, como frutas, verduras e carnes. Zequias Freire é comerciante há mais de 11 anos. Ele trouxe muitas caixas de bananas comprida, do interior do Acre, para vender na Ceasa. “A gente vende, toda hora estamos vendendo, agora de madrugada já vendi muito, estamos aqui para terminar a feira e ir buscar mais”, disse o comerciante.

Samara Soares é comerciante de peixes. Segundo ela, a procura pela carne aumenta durante a época natalina. “Todos os dias graças a Deus estamos vendendo bem, sem ser na feira e na feira também, que é uma expectativa que a gente tem de vender bastante e muita gente vir e apreciar os preços e a qualidade do peixe”, explicou a comerciante.

Muitas famílias decidiram se adiantar e já fazer a feira da semana. Segundo o autônomo Abraão Darub, ele é cliente fiel da Ceasa e sempre vem comprar peixes na feira. “É por isso que eu venho aqui, o peixe é de qualidade, novinho, peixe da região, é muito importante, o preço é bom também”, disse o cliente.

Lucineide Conceição também é freguesa e decidiu se adiantar nas compras. “Aqui é muito produtivo, é bem pertinho de casa. Tem gente que sai daqui para ir para o centro, mas quem mora no bairro já vem aqui mesmo, eu sou uma das que vem aqui, agora mesmo comprei um saco de maracujá, que estava em falta, e minha bebê toma suco, eu moro aqui pertinho e a gente vem”, ressaltou a cliente.

Segundo o Secretário Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Eracides Caetano, diversos produtos estarão disponíveis para a população. “A gente está trazendo os produtores para vender os produtos. Também vai ter artesanato, carne de suíno, galinha caipira, peixe de todos os tipos, então quem quiser fazer a sua Feira Natalina, vem até o Ceasa, que vai comprar direto dos produtores para o consumidor, produtos de qualidade, colhidos no mesmo dia. Tem hortaliça, comida típica, ou seja, uma variedade de produtos que vão ser vendidos”, disse o secretário.

De acordo com o secretário, os produtos na feira acabam sendo mais em conta para as pessoas, pois a venda é feita diretamente do produtor para o consumidor. “Essa é a primeira Feira Natalina da gestão do prefeito Tião Bocalom, e ele quer que dê continuidade, pois ajuda muito o pequeno produtor que vem trazer o seu produto aqui. Está todo mundo convidado para vir até a Ceasa que aqui terá vários produtos”, ressaltou o secretário.