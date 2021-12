A obra de construção do Memorial às Vítimas da Covid-19 já está em fase de finalização. Ele está sendo erguido em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/AC), em Rio Branco, local que serve como hospital de referência para o tratamento da doença. Conforme informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a entrega da obra está prevista para o dia 28 de dezembro.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) sobre a Covid-19, o Acre registrou 252.404 notificações de contaminação pela doença, sendo que 164.050 casos foram descartados e 9 exames seguem aguardando análise. Pelo menos 86.228 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 3 seguem internadas. Além disso, nenhuma notificação de óbito foi registrada, assim, o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.850 em todo o estado.

“O memorial tem o objetivo de homenagear e preservar a memória das pessoas vítimas da Covid-19. A obra também é uma forma de conscientizar as pessoas a continuarem tomando os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia, que ainda não acabou”, destaca Mauro Patrick, arquiteto da Seinfra.

A obra do Memorial às Vítimas da Covid-19 também faz parte do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER), que foi criado pelo governador Gladson Cameli para incentivar pequenos empresários e impulsionar a retomada da economia local. O Programa incentiva a participação de micro e pequenas empresas nas licitações públicas realizadas para obras de construção civil no Acre.

“Essa é uma obra muito importante, porque além de homenagear as vítimas da Covid, também será um local que deixará a cidade mais bonita, será um local onde os familiares poderão vir para passar um tempo em memória dos que perderam. Essa obra foi muito boa também porque me ofereceu essa oportunidade de trabalho e desse trabalho que vou garantir o natal da minha família”, ressaltou Gabriel Azevedo, trabalhador da empresa contratada.