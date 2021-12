Eliel Mesquita –

São quase 100 mil atendimentos em dois anos de serviços prestados. Essa é a marca histórica que se tornou motivação para os profissionais de saúde, que se desdobram dia e noite, de forma ininterrupta, para oferecer o melhor atendimento a pacientes que batem à porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cruzeiro do Sul.

No dia 18 de novembro de 2019, data de inauguração da unidade Jaques Pereira Braga, Gladson Cameli entrava para a história como o governador que ampliou, em larga escala, a oferta do Sistema Único de Saúde (SUS) para o Juruá, região onde o isolamento geográfico dificulta o acesso da população aos serviços públicos.

Classificada como unidade de média complexidade, a UPA é composta por 161 profissionais altamente capacitados para realizar os serviços de estabilização e observação de pacientes que apresentem problemas de pressão arterial, febre alta, fraturas, lesões (cortes), infartos, derrames e síndromes gripais.

A coordenadora regional da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Catiana Rodrigues, avalia que “o investimento é um compromisso do governo que vem cumprindo a missão de fortalecer as redes hospitalares”.

O agricultor Anderson Melo, morador de Mâncio Lima, comprova o comprometimento das equipes da unidade. Ele procurou à UPA em busca de atendimento para filha, Maçanata Melo, que apresentava sintomas de malária. “Meia hora depois que cheguei, fui atendido. Fiz a triagem, e estou levando minha bebê para o médico consultar,” relatou.

UPA colabora com os avanços na saúde pública do Juruá

Outro destaque é dado para os investimentos recebidos pela UPA ao longo dos 24 meses. São valores que colaboram para o avanço dos serviços de saúde na região do Juruá. Avaliado em R$ 549 mil, o moderno aparelho de raio-X da unidade oferece a pacientes a tecnologia de emissão de imagens digitais, garantindo mais precisão no diagnóstico de doenças. A UPA também recebeu uma moderna usina de gases medicinais, que veio solucionar o problema de abastecimento de cilindros. As benfeitorias também se estendem à capacitação e contratação de novos profissionais, possibilitando melhor qualidade e ampliação dos serviços.

“Como gestores, traçamos metas e buscamos meios para disponibilizar os melhores serviços. São ganhos que ficam para a população, mas sempre estaremos abertos a sugestões para o aprimoramento do nosso trabalho”, enfatiza o diretor da UPA, Macson Rosas.

Orientações sobre os atendimentos

O usuário deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) se precisar de consultas médicas, exames laboratoriais, assistência a pacientes com suspeitas ou diagnosticados com hanseníase, tuberculose, leishmaniose, solicitações de exames de rotina e agendamento, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, renovação de receitas, dispensação de medicamentos com apresentação de receituário médico, vacinação de rotina e contra a Covid-19, vacina antirrábica e encaminhamento para especialistas.

Se a necessidade for cirurgias eletivas e de emergência, internações clínicas e atendimentos laboratoriais, a busca deve ser feita no Hospital Regional do Juruá.