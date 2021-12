Gladson recebe a mais alta comenda do Poder Legislativo do Acre

O governador Gladson Cameli recebeu, nesta sexta-feira, 17, a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) a personalidades que se destacam por seus relevantes e dignos serviços prestados à sociedade. A medalha foi entregue pelo presidente da Casa, deputado estadual Nicolau Júnior, na presença da maioria dos parlamentares e da plateia presente à sessão solene realizada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.

Em seu discurso, Cameli agradeceu o apoio dado pelo Poder Legislativo ao governo acreano na aprovação de importantes projetos em prol do desenvolvimento do estado e da melhoria da qualidade de vida da população. O chefe do Executivo fez questão de destacar o empenho da Aleac durante o enfrentamento da maior crise sanitária da humanidade, a pandemia de Covid-19.

“Agradeço a cada um dos senhores e senhoras parlamentares por estarem apoiando o nosso governo votando leis essenciais para realizarmos as mudanças necessárias no nosso estado. Por aprovarem o nosso orçamento anual e sempre colaborarem com sugestões relevantes através de emendas aos projetos do Executivo, que chegam nessa Casa. Agradeço ainda às críticas feitas pela bancada de oposição. Sou consciente de que a democracia só avança se respeitarmos o contraditório. Saibam do respeito que tenho por aqueles que pensam diferente de mim”, afirmou. Gladson aproveitou a oportunidade para relembrar os grandes avanços alcançados em sua administração e ainda falou sobre novos investimentos que serão realizados a favor do serviço público, assim como o início de obras de infraestrutura.

“Desde que assumi o governo, temos pago o salário do nosso funcionalismo em dia. Hoje está saindo a segunda parte do décimo terceiro. Essa Casa Legislativa já aprovou e vamos pagar, na semana que vem, o abono para os funcionários da Educação. E quero anunciar, em breve, o aumento para todos os nossos servidores estaduais. Antes do final do ano, também daremos ordem de serviço para diversas obras importantes para o Acre, que irão gerar oportunidades, empregos e renda para milhares de pais de famílias”, ressaltou.

O deputado Nicolau Júnior enalteceu todo o esforço do governador na construção de um estado justo e com mais oportunidades para todos. De acordo com o presidente da Aleac, o Poder Legislativo seguirá firme em seu propósito de aprovar importantes projetosque beneficiem os acreanos.

“O governador Gladson Cameli é digno de todo o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que tem realizado pela nossa população. Pela primeira vez na história do Acre, este jovem governador enfrentou uma pandemia, priorizou salvar vidas e mostrou muita competência. Em nome do Poder Legislativo, quero parabenizá-lo e dizer que a Casa do Povo está à disposição para apoiar os projetos que tragam desenvolvimento para o nosso estado”, argumentou.

Mais homenagens

A sessão que encerrou os trabalhos legislativos de 2021 foi marcada por diversas homenagens. Além do governador Gladson Cameli, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane de Araújo, também recebeu a medalha da Ordem do Mérito Legislativo.

A empresária e viúva do ex-governador Orleir Cameli, Beatriz Cameli, foi condecorada com o Título Benemérito em reconhecimento ao cinquentenário das empresas familiares Messias Cameli.

O evento marcou ainda a entrega de títulos de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Justiça e Segurança Pública e 8° Batalhão da Polícia Militar estavam entre os órgãos estaduais homenageados.