Mega-Sena acumula e pagará R$6 milhões no próximo sorteio

A Caixa realizou neste sábado (11) o sorteio do concurso 2.437 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 4,2 milhões. Ninguém acertou todas as dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 6,5 milhões. Os números sorteados foram: 01 -19 – 41 – 46 – 48 – 55.

Houve 16 apostas que acertaram cinco números e vão receber cerca de R$ 101 mil. Outros 1.416 apostadores acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.631,11. O próximo sorteio acontece na quarta-feira.

Este foi o terceiro e último concurso previsto para esta semana, batizada de Mega-Semana de Natal. É a penúltima semana de sorteios regulares da Mega-Sena antes do concurso especial Mega da Virada, que oferece o prêmio milionário estimado em R$ 350 milhões e que não acumula.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e realizado no novo espaço das Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.