Ascom/Polícia Civil do Acre –

O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foi praticado no dia 18/11, durante a madrugada. Os criminosos subtraíram vários bens da loja, incluindo 03 televisões, 06 notebooks, 05 tablets e outros objetos.

No mesmo dia (18), a polícia militar conduziu a Delegacia Geral de Feijó, o menor E.F.N, de 17 anos de idade, juntamente com alguns objetos. Posteriormente, uma equipe da polícia civil prendeu em flagrante os maiores D.C e R.P.L, os quais foram encaminhados à penitenciária Moacir Prado em Tarauacá.

Além dessas prisões, a polícia civil, recuperou parte substancial dos bens furtados, minimizando assim, o prejuízo da empresa.

Em continuidade, a polícia civil identificou os demais autores, dando por concluída a investigação quanto ao pilar autoria e materialidade, restando apenas o dever de localizar o restante dos bens.

Railson Ferreira ressalta que as facções criminosas, apesar de serem duramente reprimidas nesta cidade, promovem essas práticas delitivas, desafiando as leis. Destacou ainda que, por meio de investigação robusta, a polícia civil, com apoio da polícia militar encaminhou ao presídio e ao ISE 35 pessoas no ano de 2021, por terem cometidos crimes contra o patrimônio em desfavor do comércio local.

“A polícia civil se coloca inteiramente à disposição dos comerciantes, por entender que compõe um grupo de empreendedores que gera emprego e diminui as desigualdades sociais, devendo o Estado proteger tais grupos”, destaca Railson