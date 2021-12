Saiu a pesquisa da Big/Data divulgada pela Record retratando no momento a intenção de votos e a avaliação dos que estão no poder. Quem aparece bem comemora; quem vai mal xinga e esperneia. É natural, faz parte do samba enredo de quem entra na avenida Sapucaí da política.

Aos que ficam desesperados o conselho a orientação, inclusive da psicologia, é para que não se desespere, não se estressem. Quanto aos que estão nas melhores posição humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Salto alto costuma quebrar e o tombo geralmente é grande.

Se pesquisa vencesse eleição Mauri Sérgio (MDB) não seria prefeito, o Binho Marques não teria sido governador, o Geraldinho Mesquita senador, Angelim, Marcus Alexandre e Tião Bocalom também não teriam sido prefeitos. O professor Minoru Kinpara, por exemplo, seria o nosso prefeito. Ninguém briga com pesquisas, dá indigestão.

. Mais uma equação colocada no colo do prefeito Tião Bocalom, um político que se diz cristão, conservador e de direita:

. O Pap´s Noel Gay!

. Se a prefeitura fosse administrada pelo PT não teria problema algum.

. As redes sociais já estão em ebulição!

. A sociedade vive em permanente conflito, choques de comportamentos, ideias, pensamentos.

. Ômicron, esse nome lembra filmes sobre extinção em massa da ração humana, seria o fim?

. No lo creo, Magnólia!

. Como alguém transporta 150 quilos de cocaína dentro de um veículo da prefeitura e ninguém percebe.

. São três sacas de cimento de 50 kg dentro de uma van!

. Pesa gente!

. Se em um dos aviões da comitiva do presidente Bolsonaro tinha pó no meio da canela, imagine em uma van da prefeitura de Brasiléia, logo bem aí na fronteira.

. Tem que ser tratado como caso de polícia e não de política.

. Tenho dito!

. Alguém saberia dizer se a presidenta da CPI, vereadora Michele Melo (PDT), marcou a reunião da comissão para a praia do Futuro, Porto de Galinhas ou Maragogi?

. A imprensa precisa ir para fazer a cobertura!

. Bom dia!