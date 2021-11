Prefeitura diz que vai revitalizar a Praça da Revolução, na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), iniciou neste domingo os trabalhos de revitalização da praça da Revolução, no Centro da capital, para receber a decoração de natalina.

Para o aposentado, Francisco da Silva, esses serviços realizados são muito importantes para todos os moradores do município. “Eu acho muito importante as pessoas verem a praça bem iluminada e bem ajeitada, para as crianças brincarem, os casais verem o que o prefeito está fazendo na praça e que ele está cuidando de Rio Branco”, disse Francisco.

O secretário da Semeia, Normando Sales, ressaltou que a revitalização da praça está voltada exclusivamente para receber a decoração natalina.

“O prefeito Bocalom, determinou ao secretário Cid (Seinfra), ao secretário Joabe (Zeladoria) e a mim que nós pudéssemos fazer algo para poder trazer um pouco do espirito natalino aos nossos munícipes. Quero crer que além dessa revitalização e dessa ornamentação, que nós possamos trazer um belo produto e que as pessoas possam ter uma bela lembrança, fazer bons vídeos, boas fotografias, reunir na praça as famílias, os amigos e guardar uma boa lembrança do natal de 2021”, afirmou o secretário.