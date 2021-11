O período de chuvas na região também conhecido ‘inverno amazônico’ iniciou há poucos dias, mas já se mostra rigoroso, com chuvas intensas nos meses de outubro e novembro.

Segundo o major Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil, acende um sinal de alerta para a Prefeitura de Rio Branco, já que a cada inverno há uma preocupação adicional para o Município que precisa socorrer as pessoas afetadas pelas cheias dos rios.

“O período invernoso chegou bastante forte com chuvas se apresentando acima da média e em dezembro não será diferente. O impacto ainda não é mais severo porque, em Rio Branco, havia um déficit hídrico, mas a partir de agora com o solo já encharcado as águas cairão diretamente para dentro dos rios, aumentando seus níveis. Não descartamos a possibilidade de transbordamento já para o mês de dezembro”, alertou Falcão.

O coordenador da Defesa Civil ressaltou que 73% das inundações na cidade acontecem em fevereiro e as pesquisas do órgão indicam transbordamento acima da cota para 2022, podendo atingir a marca dos 16 metros. Isso ocorrendo poderá alcançar entre 24 e 29 bairros o que significa milhares de pessoas afetadas.

Por orientação do prefeito Tião Bocalom a Defesa Civil elaborou um plano de contingência que será apresentado, em breve, aos secretários municipais e ao prefeito indicando as ações necessárias para ajudar a população.

Técnicos da Defesa Civil já iniciaram um trabalho de campo, visitando os bairros suscetíveis aos desastres naturais e com maiores impactos nos alagamentos, visando uma pronto-resposta mais eficiente e célere em caso de intervenção da prefeitura.