Associação de surdos exalta Aleac por tradução em Libras

Durante visita à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (17), o presidente da Associação dos surdos do Acre (Assacre), Adriano Pinto, parabenizou o presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) por garantir a tradução em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) das sessões ordinárias.

“Estamos aqui na Aleac porque lutamos por comunicação e essa casa política tem feito isso. Fiquei muito feliz ao saber do presidente deste Poder que as sessões ordinárias estão sendo traduzidas em Libras. Ficou muito bacana essa acessibilidade, toda essa adaptação. Fico contente que a Aleac tenha entendido a importância de tudo isso, e por ter aberto essa janela de intérprete. Isso é essencial para que nós surdos possamos ver e saber tudo o que está sendo discutido nesta casa de leis”, enfatizou.

Ao receber o elogio, Nicolau Júnior frisou que a iniciativa faz parte de um projeto de lei de autoria da deputada Doutora Juliana (PRB), que foi aprovado na casa e que tornou obrigatória a tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais “Libras”, das sessões plenárias ordinárias, solenes e especiais da Aleac, transmitidas pelos meios de comunicação visual da Aleac.

Com a aprovação da matéria, as transmissões começaram a acontecer na sua programação diária, das sessões ordinárias, solenes e especiais, utilizando técnicas de comunicação adequadas às necessidades de entendimento dos telespectadores com deficiência auditiva.

“Quanto mais a sociedade conhecer o que fazem seus representantes, mais vigoroso será o processo democrático. A tradução em Libras das nossas sessões garantiu, sem dúvida alguma, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência auditiva do Estado. Elas merecem saber o que acontece durante as sessões do Poder Legislativo acreano”, disse o presidente da Aleac.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac