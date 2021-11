Bocalom quer reabrir Restaurante Popular com comida mais barata

O prefeito de Rio Branco se reuniu na tarde dessa sexta-feira, 12, com uma equipe da secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Restaurante Popular para alinharam as ações de retorno do restaurante.

A secretária da SASDH, em exercício, Ana Beatriz explicou o objetivo da reunião. “Nós viemos discutir com o prefeito algumas tratativas do restaurante popular. A gente sabe que existe a necessidade da reabrir o restaurante, que ficou fechado durante a pandemia, e nós estamos aqui para falar com o prefeito dos problemas que estamos enfrentando e encontrar soluções”, enfatizou Ana.

O diretor do restaurante e responsável pelo banco de alimentos, Leonardo Pimentel falou do cardápio que está sendo elaborado. “Estamos elaborando um cardápio de forma técnica, feito pela nutricionista do quadro, tendo em vista que o restaurante é um instrumento de segurança alimentar. A gente veio apresentar esse cardápio ao prefeito, apresentar também os custos para definir um valor que será cobrado”, explicou.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom a SASDH fez um estudo e verificou-se que a prefeitura tem condições de diminuir os custos do restaurante se os profissionais para trabalhar no local fossem da prefeitura e não de terceirizadas. “Já foi autorizado, com parecer da PGM para que a gente faça um concurso simplificado para contratar o pessoal que a gente precisa para tocar o restaurante. Vimos que é possível baixar bem o preço da comida que será servida e fazer uma economia grande para que a gente possa futuramente até pensar em ampliar a oferta de alimentos no restaurante”, concluiu Bocalom.