O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM), um dos mandatos mais produtivos da bancada federal do Acre, tem adotado a chamada política mineira da cautela, lendo as espumas, para só depois se manifestar sobre os seus próximos passos para a disputa da vaga de senador. Alan disse ontem ao BLOG que, a sua candidatura a senador continua posta, e nunca pensou em recuar.

Aposta todas as suas fichas nas pesquisas de institutos diversificados, previstas para serem divulgadas este ano e no primeiro trimestre de 2022, onde prevê aparecer como o melhor posicionado entre os cinco candidatos ao Senado do grupo do governador Gladson Cameli.

Até sair a definição por parte do governador acerca da sua chapa, diz que vai continuar visitando os municípios, levando as suas emendas parlamentares para beneficiar as populações menos favorecidas, porque sabe que o debate central que definirá quem estará na chapa do Gladson como candidato a senador, somente deve acontecer nos primeiros meses do próximo ano.

Até lá vai aprofundar os seus contatos políticos. Tem o apoio da direção nacional do DEM, que reconhece o seu trabalho de recolocar o partido dentre as maiores siglas do estado.

NUMA GALÁXIA DISTANTE

Tudo sob medida para ser usado numa barganha futura pela vaga de vice. O fato aconteceu em um planeta de uma galáxia distante. Qualquer semelhança com um fato terrestre é mera coincidência. E, sem mais comentários.

O TEMPO VOA, VELHO BOCA!

ACOMPANHO a trajetória do prefeito Bocalom há muito tempo. É um homem de bem, um político reto. Mas, ou deixa de ouvir cabeças do seu governo que vivem no mundo da lua com esta viagem na maionese de ônibus elétrico, de produzir energia com lixo; e parar com essa sua fixação de tornar o estado num dos maiores produtores de arroz do país; e centrar para ter uma boa coleta de lixo, saúde municipal funcionando, sistema educacional azeitado, recuperação dos ramais, das ruas dos bairros, ter a cidade limpa, ou seu governo vai continuar em baixa popular. Um ano de gestão já está batendo na porta. Ainda é tempo de reverter. Vai para o trivial de uma gestão feijão com arroz, que ganha mais.

ENTRE TAPAS E BEIJOS

O MELHOR site da política nacional, “O Antagonista,” trouxe um diálogo nada republicano entre o presidente Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A filiação de Bolsonaro foi suspensa no PL. O palavreado foi de boteco de quinta categoria.

CONVERSA DO MUNDO DA LUA

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) registrou ao BLOG que nunca procurou o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para filiar a Márcia Bittar no partido, e que o vice-governador Rocha viu um galo errado cantar a este respeito. A última conversa que teve com o presidente do PL, foi em 2019, e sobre outro assunto. Fica a correção.

ENGROSSOU O PESCOÇO

CONFESSO que cheguei a pensar que a senadora Mailza Gomes (PP) iria desistir de tentar manter o mandato e sair para deputada federal. Hoje, os fatos indicam que a sua candidatura ao Senado é de fato para valer.

FICOU “MOUCO” E MUDO

O GOVERNADOR Gladson Cameli ficou mouco e surdo a respeito de quem será e quando será anunciado o nome da sua chapa para o Senado e o nome para ser seu vice.

DEIXAR PARA 2022

OS POLÍTICOS do PP têm aconselhado o governador Gladson a empurrar para o primeiro trimestre de 2022, o anúncio de quem comporá a chapa da sua reeleição.

FAZENDO FIGA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) diz que não pensa em ser vice na chapa do Gladson, mas fazendo figa. Incentiva os que lhe são mais próximos a trabalhar isso.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

O FLAVIANO MELO é um dos políticos que melhor faz a leitura de uma campanha. Sabe que, uma candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) a senadora, deixaria a chapa do MDB para a Câmara Federal fragilizada, e o grande prejudicado seria ele, porque baixaria a legenda.

NÃO TEM VOTO

FOSSE a senadora Mailza Gomes (PP), não apresentaria como trunfo o apoio da turma do agronegócio à sua candidatura. Esta turma tem muito boi e poucos votos.

EXILADO NO PRÓPRIO REINO

NÃO conheço ninguém que esteve mais com o Bocalom nos seus momentos mais difíceis do que o ex-secretário de Saúde, Frank Lima. Não merece, pois, esta espécie de exílio num reino que ajudou a montar com muita luta.

O RESTO É PERFUMARIA

O QUE define uma candidatura majoritária é o comportamento e a aceitação de um candidato durante a campanha, o restante é perfumaria, e para os holofotes.

COMO JOGO NÃO MARCADO

APONTAR o vencedor de uma campanha onde nem se conhece quais jogadores de fato vão entrar em campo, 11 meses antes de começar, é querer saber o resultado de um jogo de futebol com os times ainda nem montados.

FRASE MARCANTE

“Noventa por cento dos políticos dão aos 10% restantes uma péssima reputação”. Henry Kissinger.