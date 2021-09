Transeuntes passeiam na calçada em frente à Praça da Revolução, na capital acreana. Os olhares se dirigem ao prédio branco com pilares cor de laranja que adornam a Biblioteca Pública Estadual de Rio Branco (BPE). A reabertura está marcada para quarta-feira, 8. O horário de atendimento e recebimento do público será das 7h30min às 13h30min. A data também coincide com o início da I Semana Estadual do Livro e de Incentivo à Leitura e à Escrita.

A Semana foi instituída pelo governo do Estado do Acre, sancionada pelo governador Gladson Cameli e cumpre a lei nº 3.688, de 7 de janeiro de 2021. Por meio da BPE, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), mantenedora do órgão, busca promover a exibição de filmes, rodas de conversa, contações de histórias, lançamentos de livros e palestras.

O chefe do Departamento de Livro, Leitura e Literatura da FEM, Jackson Viana, explica a importância das ações: “Isso permite que desempenhemos ações culturais de fomento à leitura e à literatura no estado e estimula a participação do público dentro da Biblioteca”.

Todo o espaço da BPE poderá ser utilizado após sua reabertura; porém, o acesso será limitado devido às normas sanitárias relacionadas à Covid-19. A Biblioteca conta, atualmente, com seções voltadas ao estudo e à pesquisa, espaço de histórias em quadrinhos, computadores, uma filmoteca e um espaço para crianças, com contação de histórias e shows de marionetes. O uso de máscaras faciais durante a permanência do local será obrigatório e reforçado pela equipe.

Para acesso, o usuário deve se cadastrar na entrada e na saída. O sistema de empréstimo de livros funcionará normalmente. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h30min.

A programação da Semana Estadual do Livro e de Incentivo à Leitura e à Escrita poderá ser consultada em breve nas redes sociais da FEM.

A reabertura das bibliotecas acreanas será gradativa. O Departamento de Livro, Leitura e Literatura informa que, ainda em setembro, serão abertas mais duas bibliotecas no estado.

Apesar da grande movimentação de carros e da circulação de pessoas que passam em torno do local, a Biblioteca Pública Adonay Barbosa é um espaço silencioso, com climatização adequada para combater o calor rio-branquense. Ali o leitor pode desfrutar tranquilamente de uma pausa para si mesmo, descobrindo novos mundos, viajando na imaginação e absorvendo novos conhecimentos.

A instituição, casa dos leitores rio-branquenses, foi descrito como “local onde as pessoas são convidadas a entender o mundo por meio dos livros” pelo atual governador Gladson Cameli. Inaugurada em 1979, é atualmente mantida pelo governo do Estado do Acre, por meio da FEM.