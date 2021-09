A reitora da Ufac, Guida Aquino, apresentou o projeto do Hospital Universitário (HU) à vereadora de Rio Branco, Michelle Melo (PDT), que manifestou apoio ao projeto. A reunião ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, no gabinete da Reitoria.

O projeto, orçado atualmente em R$ 225 milhões, conta com compromisso de apoio do governo do Estado do Acre, um dos grandes beneficiados com a obra. Ainda assim é preciso que seja alocada mais verba via emendas da bancada federal do Acre, composta por deputados federais e senadores.

Guida comemorou a adesão da vereadora como mais uma apoiadora do projeto e ressaltou a importância do que seria o único hospital federal no Acre, que terá 320 leitos. “É um hospital que atenderia do público recém-nascido ao idoso”, disse. “Além de reduzir os custos com tratamento fora de domicílio, pois um hospital desse porte seria referência na região, geraria empregos durante a construção e após, com a contratação de 1.800 servidores.”

A vereadora Michelle Melo disponibilizou sua estrutura de divulgação para levar à população os benefícios que a construção do hospital traria. Ela contou que sua formação foi marcada por ter sido, parte dela, em um hospital universitário na Espanha, nos mesmos modelos do proposto pela Ufac. “Temos que fazer com que as pessoas entendam a importância desse hospital para o Acre e trazer o clamor da população para de fato saberem que isso vai trazer benefícios para todos nós.”

Participaram também da reunião o vice-reitor Josimar Batista; a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid; e assessores da vereadora Michelle Melo.