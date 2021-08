Caravana da Vacina acelera imunização contra Covid-19 no interior

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realiza nesta e na próxima semana a Caravana da Vacinação nos municípios do Baixo e Alto Acre. A ação que visa acelerar o processo de imunização dos acreanos contra a Covid-19 tem início nesta terça-feira, 3, em Xapuri e em Plácido de Castro e se estende até a quarta-feira, 4.

Os próximos municípios a receber a Caravana serão: Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba e Epitaciolandia. As datas, horários e locais ainda serão definidos e divulgados. A Caravana da Vacinação contra a Covid-19 irá disponibilizar primeiras e segundas doses, para garantir o esquema vacinal completo.

“Essa é uma medida adotada pelo Estado para apoiar os municípios na vacinação contra a Covid-19. Amanhã a vacinação irá até as 21 horas”, destacou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

Na terça-feira, 3, em Xapuri, a vacinação será das 9h às 21h, no campus Ufac e Carreta do Hospital de Amor. Já na quarta-feira, 4, a ação se inicia às 9h e termina às 16h.

Em Plácido de Castro, na terça-feira, 3, a iniciativa terá início às 9h e se estenderá até as 21h. Na quarta-feira, 4, das 9h às 16h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Fátima.