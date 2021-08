A subdefensora-geral, Roberta Caminha, e a coordenadora do Subnúcleo de Direitos Humanos 1, Juliana Caobianco, representaram a Defensoria Pública no ato em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha e abertura da terceira edição do projeto Juntos por Elas. A solenidade foi promovida pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), nesta segunda-feira, 15, em frente ao Palácio Rio Branco que, durante a cerimônia, foi iluminado com a cor lilás.

O Acre ocupa, ainda, o primeiro lugar no ranking de violência contra a mulher, proporcionalmente. Um dos fatores que gerou o aumento destes números foi o isolamento social causado pela pandemia de covid-19. Mas dados do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre apontam uma redução de 77,8% no índice de feminicídio no período entre janeiro a junho de 2021.

O governador Gladson Cameli enfatizou em seu discurso o trabalho do gabinete da primeira-dama, Ana Paula Cameli, e ações da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) para o combate à violência contra as mulheres e o desenvolvimento de ações de conscientização e educação para uma sociedade não violenta.

Cameli anunciou a construção de três casas da Mulher Brasileira, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, além da implantação do projeto Maria da Penha vai às Aldeias. “Mais de nove mil mulheres já foram atendidas pelos programas de proteção à mulher no Acre. Vamos trabalhar para ver os números reduzirem até chegar a zero feminicídio no Acre”, disse.