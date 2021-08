Limitações em serviços digitais podem aumentar a desigualdade, diz TCU

O Brasil caiu dez posições em ranking da ONU sobre implementação de governo digital. As causas, na visão do Tribunal de Contas da União (TCU), estão relacionadas com a ausência de visão sistêmica da governança da transformação digital.

A conclusão do relatório do TCU, embora reconheça alguns avanços, apontou falhas especialmente na gestão dos riscos da transformação digital e na falta de priorização de aspectos importantes, como a melhoria da conectividade e a educação para o uso dos serviços prestados nesse formato. Para o órgão, esse fator pode levar a limitações no uso desses serviços por boa parte da população brasileira, em especial as parcelas menos favorecidas economicamente e em um momento em que os serviços online passam a ser cada vez mais importantes, como agora, com a pandemia de covid-19.

Os resultados completos foram citados em relatório e acórdão aprovados na última sessão do TCU, do dia 28/07/2021.